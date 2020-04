Lionel Messi se suma a las estrellas que participarán en el maratón #YoMeCorono para recaudar fondos contra el coronavirus

El astro argentino confirmó su incorporación con un video en sus redes sociales

Lionel Messi, capitán del Barcelona y la selección argentina continúa mostrando su empatía y buena voluntad para ayudar a la gente que más lo necesita en plena crisis por el coronavirus; en esta ocasión el astro anunció que se sumará a la iniciativa #YoMeCorono, la cual tiene como intención recaudar fondos, a través de donaciones, para destinarlos a la compra de medicamentos y a la lucha contra el COVID-19.

#YoMeCorono es una idea del actor y humorista español Carlos Latre, que consiste en un maratón de 10 horas de transmisión a través de YouTube, donde tendrá invitados de lujo del mundo del deporte y del entretenimiento.

Durante la transmisión, Latre irá entrevistando a distintos personajes tanto del deporte como del espectáculo. Algunos deportistas que ya confirmaron su presencia son Carles Puyol, Andrés Iniesta, Iker Casillas, la nadadora Ona Carbonell, el basquetbolista Ricky Rubio y, por supuesto, “La Pulga”.

“Hola, soy Leo Messi y me uno a la campaña de Carlos Latre: ‘Yo me corono’”, afirmó el delantero en un video que se volvió viral en redes sociales. “Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a todos los que van a participar de esta campaña tan buena e importante para este momento que estamos viviendo. Un abrazo grande para todos”, añadió.

✅ Leo Messi se une a la campaña solidaria #YoMeCorono 👏 pic.twitter.com/p2gSRr5Jw0 — Diario SPORT (@sport) April 7, 2020

La maratón ininterrumpida de 10 horas se podrá seguir mediante el canal de YouTube del humorista el miércoles 8 de abril, entre 6 am ET / 3 am PT y 4 pm PT / 1 pm PT.