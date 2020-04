¡Maluma, Justin Bieber y más! 4 documentales musicales de Youtube Originals que puedes ver gratis

¡Imperdibles para los melómanos!

Si eres fan de la música y siempre estás buscando la manera de conocer mejor a tus intérpretes favoritos, quizá debas darte una vuelta por Youtube, pues hay varios documentales interesantes sobre los ídolos del momento.

Desde hace un par de años, Youtube Originals se ha acercado a algunos astros musicales y ha producido una serie de documentales sobre ellos, ¿lo mejor de todo? que son completamente gratis y puedes verlos cuando quieras. A continuación enlistamos 4 de ellos.

1. Coachella: 20 years in the desert

Este documental repasa las dos décadas de vida que lleva el festival, recordando algunas de las mejores actuaciones y momentos inolvidables que te demostrarán por qué se ha convertido en uno de los festivales más importantes del globo. El documental también cuenta con entrevistas a músicos que se han presentado sobre dicho escenario.

‘Coachella: 20 years in the desert’ se estrenará el próximo 10 de abril y podrá verse en el canal official de Youtube de Coachella de forma gratuita.

2. Justin Bieber: Seasons

Esta serie documental se centra en la carrera de Justin Bieber después de cancelar la parte final de su gira del 2017, correspondiente al álbum ‘Purpose’. El show es descrito como “una mirada íntima y profunda a cómo crea su música” y retrata la producción de su más reciente álbum, ‘Changes’.

Este documental puede verse en el canal official de Justin Bieber en Youtube.

3. Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré

En este documental, Maluma describe en sus propias palabras cómo ha llegado al lugar que tiene como ídolo pop. Desde su infancia en el seno familiar y las diversas dificultades por las que tuvo que pasar al inicio de su carrera, dando como resultado un docu que revela el lado más íntimo del intérprete colombiano.

‘Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré’, puede verse a través del canal oficial de Maluma en Youtube.

4. Demi Lovato: Simply Complicated

El documental Simply Complicated ofrece un vistazo muy cercano al proceso de grabación del álbum ‘Tell Me You Love Me’ y cuenta con fuertes revelaciones de Demi Lovato en una de las etapas más complicadas de su vida. Las adicciones y el trastorno bipolar son temas que Demi enfrenta por primera vez ante las cámaras.

Este íntimo y revelador documental, puede verse en el canal oficial de Youtube de Demi Lovato.