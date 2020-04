Recién casados permanecen cautivos en una isla desierta en las Maldivas por coronavirus

La mejor opción para regresar a casa es contratar un avión privado; el costo: $104,000 dólares

Se suponía que iban a pasar seis días de luna de miel en las islas Maldivas. Un idílico paraíso en un resort de cinco estrellas en una nación compuesta por más de mil pequeñas islas en el Océano Índico. Casi una semana a los pies de un mar cristalino que concluiría el pasado 22 de marzo. Pero Olivia, de 27 años, y Raúl De Freitas, de 28, aún siguen allí. La pandemia de coronavirus y las crecientes restricciones de viaje, les han impedido regresar a Sudáfrica, donde residen, y se han quedado atrapados en el edén vacacional.

La pareja se aseguró de preguntar a su agente de viajes si habría algún problema debido a la crisis sanitaria global. La agencia les despreocupó y les animó a pasarlo bien durante su luna de miel. Entonces llegaron los problemas. Días después de aterrizar, recibieron un aviso de que los aeropuertos de su país estarían cerrados para la medianoche del día siguiente. La mayoría de huéspedes del complejo turístico tuvieron margen para empacar sus maletas y regresar a sus países de origen. Para ellos resultaba un quimera.

Decidieron ponerse en contacto con el Consulado de Sudáfrica en las Maldivas y con la Embajada de Sudáfrica más cercana, ubicada en Sri Lanka, en busca de ayuda. Un funcionario les comunicó a través de WhatsApp que había unos 40 sudafricanos repartidos entre las islas y que la mejor opción para regresar a casa era contratar un avión privado. El coste: $104,000 dólares, según publica The New York Times.

La opción más plausible era dividir el precio del alquiler de jet entre todos los viajeros atrapados en las islas, $2,600 dólares por cabeza. Pero el gobierno sudafricano solo había llegado a contactar con 20 de ellos y no muchos no podían pagar ese precio o no querían, además de que el coste sería el doble si los funcionarios solo daban con esa cantidad de ciudadanos. A día de hoy, el vuelo sigue sin concretarse.

Este fin de de semana, Olivia y De Freitas, eran los únicos huéspedes el centro vacacional, el Cinnamon Velifushi Maldives, que normalmente atiende a unos 180 invitados por estas fechas. Según su página web, las tarifas de las habitaciones comienzan en $750 dólares por noche. Para la pareja, profesora y carnicero, la luna de miel suponía un gasto fuera de lo común y casi una extravagancia. Aunque sus ahorros disminuyen cada día, el hotel les ofreció “un generoso descuento diario”, según contaron al Times.

Se supone que el bloqueo en Sudáfrica durará hasta el 16 de abril. Pero, como en todas partes, los decretos sobre viajes y movimiento cambian continuamente. Mientras tanto, los recién casados pasaron sus días buceando, comiendo marisco y tomando el sol en el complejo hotelero que ocupa toda la isla, mientras han sido atendidos en exclusiva el personal del hotel.

Este domingo, según contó la pareja a The New York Times, la embajada les pidió que hicieron sus maletas rápidamente. Fueron llevados en una lancha a otro resort de cinco estrellas, donde están reuniendo a todos los sudafricanos repartidos por las islas. Pero todavía desconocen cuando podrán regresar a casa.

“Todo el mundo fantasea con quedarse atrapado en una isla tropical, hasta que realmente ha sucedido, así que es genial haber tenido este tiempo extra. Pero solo suena bien porque sabemos que en algún momento podremos irnos”, resumió Oliva al Times.