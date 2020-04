Samuel Mendoza: el mexicoamericano que sueña con el Tri y el Barcelona

El futbolista de 15 años tuvo una prueba en La Masía

Son pocos los mexicanos que han podido vestir la playera del Barcelona, y solo Rafael Márquez pudo tener una carrera brillante con el cuadro blaugrana; ahora hay otro representante azteca que busca ganarse un lugar en uno de los mejores clubes del mundo.

Su nombre es Samuel Mendoza, de madre estadounidense y de padre mexicano, quien hace unos años formó parte de las fuerzas básicas del América y ahora tuvo la oportunidad de entrenar una semana en La Masía, obteniendo buenas calificaciones por parte de los entrenadores del club blaugrana.

En una entrevista para el portal de ESPN, el futbolista de 15 años, quien es parte de la Selección Mexicana de su categoría, explicó como fue su convocatoria y su estancia en La Masía.

“Nos llaman a una junta, a mi papá y a mí, nos dicen que voy a La Masía, después hicimos una junta familiar y hablamos de eso. Me llegué a enfermar un poco de gripa mientras estaba ahí, pero me tocó jugar con el equipo B, que juega de 17 a 19 años, me tocó jugar con el de 19 años un amistoso contra un equipo de Holanda y después del juego los entrenadores me dijeron que jugué muy bien contra jugadores dos años más grandes que yo”, señaló Mendoza.

Una experiencia que servirá de mucho para su evolución como profesional, pues luego de 7 días volvió a Arizona, en donde ha vivido y se ha formado como futbolista.

“Sentí que yo podía competir con ellos y que sí podía dar más todavía, me sentía muy bien, me dijeron muchas cosas buenas, que veo y leo el futbol bien y en los entrenamientos, el toque y el primer toque, todo muy bien. Me sorprendió el profesionalismo, el orden que tienen, el sistema que imponen ellos es igual al de la Academia donde estoy, el régimen, los entrenamientos, todo el orden que tienen, lo amable que son todos”, concluyó el joven futbolista, quien reconoció que debe mejorar en muchos aspectos si quiere ser un jugador de élite.

Pero el joven no solo sueña con jugar con los culés, ahora se prepara para seguir representando a México ya que su objetivo es participar en el Mundial Sub-17 y después llegar algún día al Tri mayor.