¿Tienes derecho a saber si tus vecinos tienen coronavirus?

Las reglas legales en cuanto al tema tienen huecos y se actualizan constantemente

El COVID-19 ha hecho que Estados Unidos sea el país que con más casos registrados, siendo Nueva York el epicentro del contagio. La ciudad es reconocida por sus altos edificios y miles de condominios. La preocupación de las personas que viven en apartamentos aumenta a medida que pasan los días y la enfermedad no disminuye, por lo que nos lleva a preguntarnos: ¿tenemos derecho a saber si nuestros vecinos tienen coronavirus?

Actualmente, los propietarios de edificios y las juntas no están obligados legalmente a revelar si alguien da positivo por COVID-19, incluso si muchos de los residentes del edificio son ancianos o tienen condiciones de salud subyacentes, dicen abogados de bienes raíces a Realtor.

Estas medidas pueden ser polémicas para muchas personas, sobre todo para los que viven en un edificio de apartamentos, pero tiene su razón de ser. En diversos eventos de crisis, el miedo hace que los individuos reaccionen tan distinto y de manera sorprendente que podría quedar en juego la integridad de la persona contagiada. Aunque las leyes federales, estatales y municipales cambian constantemente de una hora a otra.

“La preocupación son los problemas de privacidad versus la contaminación de todo un edificio”, dice el abogado de bienes raíces Edward Mermelstein, socio de One & Only Holdings en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, aunque las juntas y asociaciones de propietarios no están obligados, sí es conveniente realizar ciertas medidas sin generar pánico entre sus inquilinos y vecinos. Es recomendable dar aviso general de que hay un caso, sólo por prevención, pero no necesariamente indicar quién es para cuidar a su persona. Asimismo, los vecinos no pueden obligar a nadie a ser desalojados si logran enterarse sobre la identidad del enfermo.

Algunos administradores optan por revelar el piso donde se ubica el caso de enfermedad, sobre todo para evitar contagios masivos en el edificio. Nadie quiere que un empleado de servicio realice un trabajo en piso o un departamento sin saber que se puede encontrar en riesgo si no toma las medidas de distanciamiento pertinentes.

Para muchos vecinos, aunque la gerencia no está obligada legalmente a revelar la identidad del posible caso de coronavirus, consideran que éticamente sí debería revelarse la situación de enfermedad, para que todas las personas, tanto trabajadores como residentes, tomen más en serio las medidas higiénicas y de confinamiento en lo que se resuelve la situación de contagio.

“No hay un libro de jugadas legal para nada de esto”, dijo el abogado Aaron Shmulewitz de la ciudad de Nueva York, quien representa a las juntas de condominios y cooperativas. Es socio de Belkin Burden Goldman. “Todos lo estamos inventando a medida que avanzamos”.

