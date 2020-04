5 consejos para quitarte la ansiedad de estar encerrado en casa por la cuarentena

El confinamiento puede generar mucho estrés en las personas

El confinamiento para algunas personas ya está generando estragos. Si en la vida diaria, muchas personas padecen de ansiedad, el encierro y la angustia que ha generado la pandemia de coronavirus ha provocado que esta sensación crezca cada minuto que se mantienen en su domicilio.

A pesar de las diversas recomendaciones del CDC, seguramente esta sensación genera que revises más información en las redes sociales, donde muchas noticias no son ciertas o están verificadas, pero que te hacen caer en una espiral de estrés de la que es muy difícil regresar.

Clever de Architectural Digest charló con tres psiquiatras de Brainstorm, el Laboratorio de Stanford para la Innovación en Salud Mental, que unen la medicina, la tecnología y el espíritu empresarial para desarrollar productos basados ​​en tecnología para mejorar la salud mental y el bienestar general de las personas, quienes brindaron 5 consejos primordiales para calmar la ansiedad.

1. Ejercítate diariamente Los gimnasios están cerrados, pero tu energía no debería estar enclaustrada, por lo que es una excelente oportunidad para ponerte en forma desde la comodidad de tu casa. Las sustancias químicas que el cerebro libera cuando haces ejercicio, no sólo te ayudarán a tener el cuerpo que deseas, sino que te harán ver el encierro con ojos más positivos.

2. Establece una rutina

Si tienes la oportunidad de trabajar en casa, mantener la mente ocupada te ayudará a no sentirte el enclaustramiento. Pero si no tienes esa posibilidad, tómate el tiempo para realizar labores en el hogar que hayas postergado por falta de tiempo durante tu vida cotiana. Si puedes, aunque parezca que no tienes mucho por hacer, haz una lista de actividades donde incluso puedas integrara a la familia y no olvides pasarla bien con tus seres queridos.

3. Mantente conectado

La gran ventaja tecnológica de hoy en día nos permite mantener contacto con las personas que más queremos, entre familiares y amigos. Es una excelente oportunidad para demostrar sus habilidades sociales a distancia. 4. Sumérgete en la naturaleza

Si tu domicilio cuenta con un patio, puedes sentirte afortunado para poder pasar un buen rato en familia al aire libre. No te preocupes, no te decimos que hagas una gran fiesta con todos tus conocidos, pero pasar un rato en tu jardín, sentir el aire fresco y ver los colores de la naturaleza te pueden ayudar bastante. ¿Vives en un apartamento? La azotea puede ser un gran lugar para pasar el tiempo, siempre y cuando no esté cerrado para el público en general. Pero tu balcón puede ser más que suficiente para admirar la también belleza de la ciudad. Y si tienes plantas, cuídalas, te hará sentir bien. 5. Duerme hasta que descanses bien

Investigaciones de este laboratorio muestran que uno de cada tres adultos no duermen lo suficiente. Los expertos recomiendan dormir de 7 a 9 horas diarias. En muchas ocasiones la demanda de nuestras actividades cotidianas hacen que tengamos un mal descanso. Ahora que tienes el tiempo, procura reponer tu energía con un buen descanso.

-También te puede interesar: