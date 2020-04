Así fue como el padre de las Kardashian ganó su fama

El padre de las famosas hermanas Kardashian y su hermano Rob, fue un legendario abogado que estuvo al frente del "juicio del siglo"

El padre de Rob y sus hermanas Kourtney, Khloé y Kim Kardashian fue el emblemático abogado Robert Kardashian quien falleció en el año 2003 a causa de cáncer de esófago. Sin embargo su fama va más allá de ser todo un tiburón en el campo, pues estuvo al frente del juicio del siglo, el caso de O. J. Simpson.

Sin duda la fama del clan Kardashian-Jenner sorprende a miles, la familia logró hacerse de una gran fortuna luego de que su reality show Keeping up with the Kardashians se convirtiera en un gran fenómeno de la cultura pop, sin embargo nada de esto hubiera sido posible sin el patriarca de la familia. Y es que el abogado acaparó los reflectores de la prensa durante el juicio de O. J. Simpson.

Robert ya era conocido como un gran abogado en el mundo de la farándula, sin embargo su fama explotó en el caso de Simpson en el año de 1995. En ese entonces las redes sociales no existían, el Internet era completamente diferente a como lo conocemos ahora y las noticias circulaban de una forma mucho más lenta, sin embargo el caso logró hacerse “viral” y se hablaba de él por todos lados.

El ex jugador de fútbol americano fue culpado de dos cargos de asesinato por las muertes de su ex esposa y su supuesto amente, sin embargo luego de meses de juicios, el veredicto final fue no culpable. Por lo delicado del asunto y por las pruebas que había contra Simpson, Robert Kardashian se puso en boca de todos. La fama de las Kardashian despegaba.

Robert y Kris Jenner se casaron cuando ambos tenían apenas 17 años y procrearon los 4 hijos que ya conocemos. En el año 1991 se separaron y poco después Kris iniciaría su romance con Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner).

Años después del juicio el nombre de Robert Kardashian volvió a retomar fuerza en el 2016 luego de que su figura apareciera en la serie de televisión American Crime Story.