¿Cómo reacciona tu signo al distanciamiento social?

La astrología revela cómo sobrelleva tu signo zodiacal estar alejado de la sociedad

Seguramente has notado que la forma en que sobrellevas la cuarentena no es la misma que tus amigos, familiares o vecinos. Hay quienes parecen tranquilos y adaptados, mientras que otros no soportan estar un día más dentro de las paredes de su hogar.

Esto se debe a que todos los signos del zodiaco reaccionan diferente a las disposiciones que cada país implementa por la reciente pandemia de coronavirus. Sin embargo, una norma que se ha vuelto común es el distanciamiento social, el cual practicamos como medida de seguridad ante las personas que no muestran síntomas de la enfermedad.

Los seres humanos, al ser naturalmente sociales, no estamos acostumbrados a estas medidas y así lo ve la astrología, pero algunos lo toman mejor que otros.

Aries

Los Aries son felices en su propio espacio ya que son muy analíticos y es un rasgo que les ayuda cuando están solos. Disfrutan mucho de su propia compañía y lo que los mantiene a flote durante este tiempo son actividades como la lectura y ver películas.

Tauro

Los Tauro son personas que disfrutan de la vida, así que permanecer asilados es especialmente aburrido para ellos. Deben encontrar una tarea que los mantenga ocupados la mayor parte del tiempo para que ese mal humor no salga.

Géminis

Es un signo muy social que encuentra difícil no poder convivir con alguien más. Las redes sociales son una excelente escapatoria para ellos, además pueden intentar hacer video llamadas a lo largo del día para que no se sientan tan afectados.

Cáncer

Les encanta el aire libre porque disfrutan vivir en su propio mundo; es decir, se divierten solos, con su imaginación y pensamiento. Quedarse en casa es ideal para ellos y encuentran mucha diversión leyendo, viendo películas o decorando su hogar.

Leo

Adoran la cama y hacer la mayor parte de las actividades ahí. No solo se sienten bien aislados del mundo, podrían ser capaces de mantenerse dentro de su dormitorio y en pijama por días. Probablemente cuando se sientan un poco aburridos, se levantarán a hacer de comer y luego volverán enredarse en las sábanas.

Virgo

Al igual que Leo, Virgo disfruta mucho estar en la cama. Se pueden dormir temprano y despertar tarde e intentará el reto de ver qué tanto puede dormir en un solo día. Sin embargo, cuando el sueño ya no sea una opción, podría cambiar su humor con facilidad porque suelen ser impredecibles.

Libra

En la vida normal, son intolerantes con la mayoría de las personas porque se sienten abrumados en situaciones que implican convivir con demasiada gente o acudir a un lugar conglomerado. El tiempo a solas es bueno para ellos y se la podrían pasar viendo su programa favorito por horas.

Escorpión

Algo que caracteriza a los Escorpión es su capacidad de concentración; si encuentra en qué mantenerse entretenido pasará sin problema el tiempo a solas que sea necesario. Y si es con la pareja, la diversión estará garantizada.

Sagitario

Para mantenerse entretenidos necesitan distracción y estimulación mental. Las opciones pueden ser terminar tareas que han dejado inconclusas o intentar aprender algo nuevo.

Capricornio

No saben qué hacer con tanta libertad porque son adictos al trabajo, quieren convertir la casa en una enorme oficina. La sugerencia es que deben tratar de tomarse este tiempo para relajarse y recuperar esas horas de sueño que se han acumulado por años.

Acuario

Los Acuario suelen preocuparse por las demás personas, así demuestran su cariño. Pueden pasar el tiempo convirtiéndose en tutores, enseñando lo que mejor sepan hacer para que esa energía sea bien aprovechada.

Piscis

Antes de la llegada del coronavirus, buscaban cualquier pretexto para irse a casa y desarrollar sus habilidades artísticas. Ahora, este tiempo resulta emocionante para ellos ya que por fin tienen las horas necesarias para echar a volar su creatividad.

