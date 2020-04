Adamari López más delgada con sus leggings floreados para hacer Zumba junto a Toni 

View this post on Instagram

10.500 zumberos conectados! Resumen de la primera clase de @zumba en mi pagina BailaConToni.com….. sólo tengo que decir GRACIAS!!!! Trabajé muchísimo esta semana pasada en tener todo lo necesario para darles una clase con buena calidad de imagen, sonido y accesibilidad para que todos disfrutaran! . Gracias a mi chica @adamarilopez por consentirme tanto, apoyarme en todo y bailar junto a mi, a @gesivet (Diseño Web/Servidor/Sistema) a @rossy_solyluna (diseño Logo/Flyers/Banner), a @kikefloresphoto (Sistema Cámara/Streaming), a @barjoprint (background), @coolcornerevents (estructura) . PRÓXIMA CLASE DE BALLROOM HOY 6.30pm POR MI CANAL DE YOUTUBE “ToniCosta” y POR EL FACEBOOK DE ROVIRA BISCUIT. #zumba #bailacontoni #zumbacontoni #baileonline #virtualdance