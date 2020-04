Amenazan de muerte a reportero de TV Azteca por miedo a que propague coronavirus

El reportero del programa "Venga la Alegría" detalló las horribles amenazas

El coronavirus tiene a todos en alerta y cuidándose de no contagiarse. En México han ido creciendo el número de personas que han sido diagnosticados con COVID-19, cosa que ha hecho que muchos queden preocupados.

Un reportero de el programa “Venga la Alegría” de TV Azteca confesó que lo han amenazado de muerte. Todo sucedió cuando Gabriel Cuevas, que vive en la ciudad de México, intentó ir a su pueblo natal, Champotón, en el estado de Campeche.

Según Cuevas, le advirtieron que no fuera porque lo acusan de tener el coronavirus y si iba podría contagiar a los habitantes.

“Les platico que me han amenazado de muerte por intentar ir a Champotón”, escribió el reportero que también colabora con la periodista de espectáculos Flor Rubio. “Según algunas personas de mi pueblo, tengo COVID-19 por vivir en CDMX y trabajar en ‘Venga la Alegría'”.

En otro capítulo les platico que me han amenazado de muerte por intentar ir a Champotón… Según algunas personas de mi pueblo tengo Covid 19 por vivir en CDMX y trabajar en Venga la Alegría. — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) April 10, 2020

Recordemos que Patricio Borghetti, conductor del matutino de Azteca, salió positivo a la prueba del COVID-19. Esta podría ser la razón por la cual algunos piensan que Cuevas también padece de la enfermedad, cosa que el propio niega.

En un segundo mensaje Cuevas detalló las amenazas que recibió.

“Dicen que si voy, me van a quemar, que me van agarrar con piedras”, explicó. “Nunca me había sentido discriminado y justo eso es lo que hoy vivo en Champotón”.