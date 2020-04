La harina es el nuevo papel higiénico, ¿por qué todo el mundo está haciendo pan?

Mi primer pan 😋 llevaba días queriéndolo hacer y ahora me pregunto: ¿Por qué no lo hice antes? Esa rebanada, le he echado aceite y me la estoy zampando.#PanCasero pic.twitter.com/eWZGuWeU3H

— 🐥Una sonrisa eterna🌍 (@RinconPatrice) March 26, 2020