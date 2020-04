No te quedes sin probar la tarta de galletas light que ha triunfado en Instagram

View this post on Instagram

Tarta Galletas, muy baja en kcal y rapidísimo de hacer.

RECETA; (molde 18 cm desmontable)
📌 1 tarrina 500 grs de yogur Pro (mercadona)
📌 100 ml bebida vegetal @nectina_original (podeis usar leche que uséis)
📌 20 ml stevia líquida (edulcorante líquido)
📌 2 cditas de cacao puro polvo
📌 7 láminas gelatina (mercadona)
📌galletas María sin azucar (mercadona)

🔹️volcamos los 500 grs de yogur en el vaso batidora manual, junto los los 20 ml de edulcorante líquido stevia ,el cacao puro y sólo 50 ml de leche o bebida vegetal (los otros 50 ml, la templamos en un vaso al micro y metemos la gelatina hidratada)
🔹️batimos con la batidora. Y pruebas de dulzor, quizás a ti te guste más 😉
🔹️tenemos nuestras láminas hidratandose en agua fría del grifo. 5-8 minutos.
🔹️con las manos las escurrimos y metemos dentro de la leche o be6vegetal caliente para que se diluya. Movemos con una cuchara y al vaso de batidora con toda la masa anterior
🔹️batimos con la batidora y lista
🔹️molde preparado ya, forrado de papel vegetal. Ponemos primera tanda de galletas María sin azúcar mojadas en leche o bebida vegetal y una tanda de nuestra mezcla. Y así, sucesivamente.
🔹️terminé con base de galleta mojada y polvos de proteínas sabor chocolate blanco para decorar.

Está DELICIOSA. Es ideal para no tomar kcal extras en las meriendas o postres, de manera diferente. Y si la quieres bajar más kcal, no pongas la última tanda de galletas.