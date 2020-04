Paulina Rubio dispara contra Alejandra Guzmán: “Esta chava está bien loquis”

Entra y mira por qué volvió la enemistad de los 90's

Aunque muchos fueron los eventos, conciertos, y giras que fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo, en el caso de ‘Versus’, el tour que iban a tener Alejandra Guzmán y Paulina Rubio queda cancelado definitivamente. ¿Por qué?

Pau estuvo en el show de Univision Digital #ElBreakdelas7 que se transmite de lunes a viernes a la hora que indica el título en el Facebook de Famosos de Univision, y allí compartió, vía Skype, con Alejandra Espinoza, quien tuvo a su cargo la entrevista.

En la espontaneidad que la caracteriza y sin pelos en la lengua, cuando Alejandra le preguntó cuándo el público podría comenzar a comprar las entradas de la gira ‘Versus’, sin reparo Paulina no solo confirmó que queda cancelada para siempre sino que, aunque aseguró que no puede hablar mucho del tema, remarcó:

“No se va a hacer, había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema, esta chava está bien loquis y no te puede decir más nada que no se va a hacer, pero espero poder hacer una colaboración con una gira mundial, con alguien súper fuerte… Me gustaría que fuera con una mujer, ¿por qué no?”.

Verlas juntas en el escenario hubiera sido una buena firma de la paz, pues recordemos que ellas se convirtieron en enemigas en los años 90′ cuando pelearon por el amor de Erik Rubín. El actual esposo de Andrea Lagarreta era novio de la Chica Dorada y cuando terminaron comenzó un romance con la Guzmán.

La guerra amorosa se convirtió en una batalla musical… Mientras Alejandra Guzmán le dedicó el tema ‘Ey Güera’, Paulina Rubio le cantó ‘Ese Hombre Es Mío’.