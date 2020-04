Por qué los adultos mayores necesitan atención médica especial

Si tienes más de 65 años, es posible que necesites más de lo que un médico de atención primaria puede proporcionarte. Según la Asociación Estadounidense de Geriatría (AGS), lo mejor para un tercio de la población de este grupo de edad, sería ver a un geriatra, un médico que tiene capacitación adicional en los problemas de salud de los adultos mayores.

Los adultos mayores que visitan a un geriatra tienen menos probabilidades de terminar en el hospital, sugiere una investigación, posiblemente porque estos médicos prestan más atención a los problemas de salud que son más importantes a medida que envejeces, como mantenerte fuerte, mantener un apetito saludable, y evitar medicamentos potencialmente peligrosos.

Por lo general los geriatras tienen una especialidad en medicina interna o familiar y han completado uno o dos años adicionales de capacitación enfocada en personas mayores. Pueden ser médicos (MD) o médicos en medicina osteopática (DO), médicos cuya capacitación enfatiza la atención práctica y el tratamiento integral de la persona, no solo de los síntomas.

Sin embargo, encontrar un geriatra no es fácil. Actualmente hay aproximadamente 7,300 geriatras en los Estados Unidos, aunque se necesitarán casi 35,000 para el 2025, según la AGS.

“No somos suficientes como para cumplir con la demanda, por lo que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a capacitar a todos los profesionales de atención médica para que tengan el conjunto de habilidades que necesitan para tratar a los adultos mayores”, dice Annette Medina-Walpole, MD, jefa de la división de geriatría y envejecimiento en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester en Nueva York.

Con ese fin, algunos investigadores están explorando nuevas formas de cuidar a los adultos mayores. Un programa de la Universidad de Rochester permite a los médicos de atención primaria consultar en línea con geriatras sobre, por ejemplo, cómo atender a pacientes con demencia. Y el hospital de la universidad de Oregon Health and Science en Portland ahora tiene un sistema el cual ajusta automáticamente la dosis de los medicamentos para los pacientes mayores de 75 años.

Si buscas atención para personas mayores para ti o para otra persona, toma en cuenta estas preguntas.

Lee los consejos de CR sobre cómo recibir atención en el hogar durante el brote de coronavirus y consulta el centro de recursos de coronavirus de CR para obtener más información sobre cómo mantener tu seguridad y la de tu familia.

¿Necesitas un geriatra? No todos los adultos mayores lo necesitan. Son más útiles para las personas mayores de 75 años que toman varios medicamentos y tienen múltiples problemas de salud. Otra señal: si los cuidadores sienten mucho estrés y tensión considerable.

¿Cómo puedes encontrar un geriatra? Pide una referencia a tu médico habitual, consulta con Medicare o tu aseguradora para encontrar geriatras en tu red, o busca por estado ingresando a HealthinAging.org que es administrada por la AGS.

¿Qué sucede si no puedes encontrar, o realmente no necesitas, un geriatra? Aún es importante contar con un proveedor que sea sensible a las inquietudes relacionadas con el cuidado de los ancianos, por lo tanto, consulta con tu médico habitual, o médicos potenciales, sobre su familiaridad con el cuidado de las personas mayores. Es clave que comprendan que el tipo de atención que deseas puede cambiar a medida que envejeces.

Si bien, por ejemplo, se recomiendan mamografías y pruebas de detección de cáncer de colon hasta los 75 años, una persona frágil de 70 años puede optar por omitirlas y una persona sana de 78 años puede querer continuar, dice Elizabeth Eckstrom, MD., en la división de medicina interna general y geriatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oregon Health and Science. Querrás a alguien que no solo se esfuerce en brindarte una atención agresiva “sino que te ayude a enfocarte en la calidad de vida y lo que es importante para ti”, agrega.

Tu médico también debe mencionar temas como problemas de memoria, incontinencia y prevención de caídas.

¿Dónde más puedo encontrar ayuda? Es posible que puedas recibir una única consulta geriátrica en un centro de salud académico en tu área. O comunícate con la Administración sobre el Envejecimiento llamando al 800-677-1116 para encontrar un administrador de atención geriátrica, a menudo un trabajador social o una enfermera con experiencia en temas sobre los adultos mayores, que te pueda ayudar a conocer las opciones de atención médica adecuadas para personas mayores y elaborar un plan de atención.

Y recuerda, dice Eckstrom, que la mejor atención se obtiene cuando todos los integrantes de tu equipo médico, “ya sea tu farmacéutico, enfermero, incluyendo el médico de emergencias, entiende bien a los adultos mayores.

Este artículo también apareció en la edición de mayo de 2020 de la revista Consumer Reports.

