¡Hay desde metal hasta pop!

Una de las industrias más afectadas con la cuarentena por el coronavirus fue la de la música. Con las giras detenidas y conciertos cancelados, los melómanos se quedaron sin opciones para llenar sus oídos, pero afortunadamente, el streaming llegó para ayudarlos.

A continuación te dejamos con 4 festivales que puedes ver en streaming desde la comodidad de tu hogar durante esta cuarentena.

Pickathon Presents: A Concert a Day

Este festival indie se lleva acabo a las afueras de Portland, Oregon y se caracteriza por encontrarse en un ambiente eco friendly. Cada día a las 4 pm, ET, transmitirá en streaming via Youtube, Facebook y Twitch, una de las presentaciones que se han llevado a cabo en sus más de 20 años de historia. Algunos de los músicos que podrás ver son Margo Price, Jeff Tweedy, Mac DeMarco, Tyler Childers, Charles Bradley, Tank and the Bangas, Thee Oh Sees, Damien Jurado, Andrew Bird y más.

Descubre más AQUÍ.

Human to Human

El sábado 11 de abril, Facebook Live conducirá un evento que contará con la presencia de Alec Benjamin, Andrew McMahon, Butch Walker, Grouplove, Hunter Hayes, Jewel, Lauren Daigle, Tori Kelly y más. Las ganancias recaudadas durante el evento serán donadas al Fondo de ayuda COVID-19 de PLUS1 que trabaja en conjunto con MusiCares y Sweet Relief.

Sintoniza el festival AQUÍ.

KnotFest

El festival organizado por Slipknot, se ha caracterizado por reunir a los mejores exponentes del metal y el rock pesado en el mundo. El fin de semana, transmitirá vía streaming el set de Slipknot en el Download Festival de 2019 y presentará algunos productos nuevos de mercancía oficial cuyo 10% de ventas serán donadas para la lucha contra el coronavirus.

Checa el streaming AQUÍ.

Epic Together

NYX profesionales del maquillaje, organizan este nuevo festival que contará con la presencia de Kim Petras, Jessie Reyez y Princess Nokia llevando hasta los hogares toda la buena vibra y energía del festival veraniego.

El evento será transmitido en el Instagram de NYX del 10 al 12 de abril.