Chiquibaby: Mientras se prepara para conducir el especial de Pascuas del Papa Francisco, se confiesa

"No tengo miedo"

Este domingo, al igual que el pasado con el Domingo de Ramos, Stephanie Himonidis, más conocida como ‘Chiquibaby‘, tendrá a su cargo la responsabilidad, y “la bendición”, como ella dice, de ser la presentador de la ‘Misa de Pascua’ que dará en Papa Francisco en el Vaticano.

Sí, Como parte de la iniciativa de Telemundo #QuedateEnCasa, la cadena culminará la Semana Santa con la transmisión en vivo, de costa a costa, de la Misa de Pascua y Resurrección desde el Vaticano este domingo, 12 de abril a las 5 AM Este/4 AM Centro/2 AM Pacífico, bajo la conducción de Chiquibaby y Rogelio Mora-Taglia estas dos horas y la retransmisión a las 9/8 AM Centro.

En exclusiva hablamos con la presentadora de ‘Un Nuevo Día’, quien además nos cuenta cómo vive en primera persona la pandemia de COVID-19.

-¿Cómo estás viviendo todo esto que está sucediendo?

Chiquibaby: Sin duda es algo histórico. Algo sin precedentes. Me tocó vivirlo de primera mano. No solo viajé a Europa, regresé y vi el impacto estando aquí en Estados Unidos de lo que estaba pasando en Nueva York y en España. De verdad que no me la creo hasta el momento de todo lo que está sucediendo. Fui de las primeras que me tocó hacer la cuarentena voluntaria. Así que lo he vivido de primera mano. Pero también ha sido una gran enseñanza porque lo mismo que yo vivo lo puedo transmitir al público. Así que como comunicadora ha sido una gran responsabilidad y me siento muy contenta y orgullosa lo que ha hecho ‘Un Nuevo Día’ para acercarse al público en estos momentos que en verdad lo necesita.

-¿Qué es lo que más te impresiona?

Ch: Lo que más me ha impresionado de todo esto es cómo nos hemos reinventado. Cómo el ser humano se adapta a todo lo que está viviendo. Por tanto tiempo hemos criticado la influencia que tiene la tecnología. Hoy, como periodistas y comunicadores, nos hemos dado cuenta del gran valor que tiene el teléfono, las tabletas para los estudiantes y los médicos, y para uno como comunicador. Fuimos los primeros en transmitir desde casa. Así que, yo creo que hemos aprendido a reinventarnos y ser creativos y a valorar las pequeñas cosas que hacen buenos a los seres humanos.

-¿Tienes miedo?

Ch: Fíjate que no tengo miedo. Creo que he tomado todo esto con más tranquilidad. No se si por el hecho que a lo mejor yo lo viví tan de cerca. Estuve en España y Nueva York y después aquí. Me asustó más ver la reacción de mucha gente que vive con miedo. Pero, trato de ser positiva y de transmitir eso a través de las redes sociales y a través del programa. Me mantengo muy optimista. Tengo miedo a lo que puede venir. El hecho de cómo nos va a afectar como seres humanos, como economía en un futuro cuando termine, que esperemos que sea pronto esto.

-¿Cuáles son las precauciones que tomas?

Ch: Obviamente yo tengo la responsabilidad de trabajar y lo hacemos con un mínimo de personal cuidándonos con la distancia. La compañía, mis respetos a NBCU/Telemundo que ha tomado muchas medidas de precaución hacia sus empleados y eso les aplaudo. Para mí ha sido una gran responsabilidad de poder venir a trabajar, pero es algo que debemos de hacer. Obviamente, nos hemos dividido… Algunos en casa y algunos en el set, pero trato de no salir. Una vez llego a mi casa, no salgo y nada más convivo con mi esposo, tomando las precauciones debidas según las autoridades y lo que nos digan los médicos y demás.

-Este domingo, al igual que el pasado, tienes a cargo la conducción de uno de los días que quedarán para siempre en la historia: La Misa de Pascual del Papa Francisco sin gente ni en el Vaticano, ni en las iglesias, ¿qué significa para ti en lo profesional y como ser humano?

Ch: Sinceramente, ante todo agradezco primero la oportunidad, y número dos, la confianza que me da la empresa y mis supervisores para hacer esto. Realmente es una transmisión que nunca había hecho y me llena de mucho orgullo, pero al final del día yo creo es una bendición. Yo soy católica. Mi abuela era muy ferviente de la religión. Ya las nuevas generaciones hemos cambiado un poquito, pero yo creo que esta es una señal de Dios, nuestro Señor. Una gran bendición que me permita hacer lo que más me apasiona que es comunicar, informarle a la gente, y aparte, el poder ahora hacer esta transmisión.

-Como comunicadora tendrás una gran responsabilidad, ¿qué tienes pensado para ese día?

Ch: Este Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, vuelvo a hacer esta transmisión junto a Rogelio Mora-Tagle. Es una gran responsabilidad sin duda, pero yo lo veo más como un momento de transmitirle tranquilidad a la gente que nos esta viendo. El decirles que nunca hay que perder la fe y la esperanza y de que todo va a estar bien. Al final del día, la Misa y el Santo Padre harán y enviarán su mensaje pertinente que estoy segura de que estará lleno de mucha fortaleza y será un mensaje muy poderoso. Simplemente, nosotros acompañaremos al público que siempre ha sido fiel a nosotros y hablaremos desde el corazón. Yo como ser humano sé que esto nos va a dejar una gran enseñanza al final del día.