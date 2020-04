¿Sabes cuáles son los síntomas de un bebé que tiene Covid-19?

En la mayoría de los casos registrados, los bebés contrajeron la infección de un miembro de la familia

El Covid-19 es una enfermedad nueva para el mundo, expertos de la salud todavía están investigando y aprendiendo sobre este virus, y aunque hay mucho menos casos en niños, está confirmado que los bebés sí pueden contraerlo.

Se sabe que en la mayoría de los casos registrados, los bebés contrajeron la infección de un miembro de la familia, y aunque la infección causada por este virus usualmente parece ser más leve que en las personas adultas, los síntomas también pueden llegar a ser de alto riesgo.

No se trata de correr al hospital si tu bebé empieza a toser, los médicos recomiendan no acudir si no es necesario. Pero para eso te pedimos revisar los principales síntomas.

Pon atención si has detectado:

1. Tos que no deja respirar al paciente

2. Ahogamiento a comer (o el bebé come o respira) porque no pueden respirar.

3. Coloración azulada en uñas y labios

4. Dejan de comer y duermen mal

5. Se observan las costillas al respirar

6. Hay movimientos graves en las fosas nasales, como que el nene no puede meter aire y sobreesfuerza la nariz.

7. Fiebre de 39 o más que no baja

Los padres deben estar alertas de los síntomas físicos y emocionales de sus hijos, puesto que en ocasiones los padres pueden detectar que algo no está bien en sus pequeños cuando comienzan a estar irritables y sensibles, y esto no solo ocurre por COVID-19, sino por otras enfermedades respiratorias.