35 personas contagiadas con coronavirus en residencia de ancianos de Sacramento

Las autoridades del condado de Yolo, dentro del área metropolitana de Sacramento, California confirmaron un brote de coronavirus en una residencia de ancianos.

Aunque aún faltan resultados, hasta el momento hay 35 personas contagiadas: 23 residentes y 12 trabajadores. Además, una persona falleció a causa de la enfermedad.

Las autoridades no revelaron las identidades ni el nombre del lugar.

“Estoy muy triste de enterarme de una nueva muerte y un nuevo brote de COVID-19 en una residencia de ancianos”, dijo Ron Chapman, director de Salud Pública del condado de Yolo.

