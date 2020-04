¿A qué le tiene miedo tu signo del zodiaco?

El miedo es un sentimiento que domina a todos los signos, pero su origen es diferente en cada uno de ellos

Los miedos de cada persona tienen su origen de acuerdo a las experiencias que viven a lo largo del tiempo; el temor que alguien siente por algo no necesariamente es compartido por otros, pero según la astrología, los signos del zodiaco sí sienten inseguridades ante determinados estímulos. Descubre a qué le tienes miedo, de acuerdo a tu nacimiento.

Aries

Es conocido que los Aries son impulsivos, valientes y líderes natos, así que se muestran ante los demás como personas que no le temen a nada. Su mayor miedo es el fracaso, cuando las cosas no resultan como las había planeado, suele juzgarse demasiado y ser muy duro consigo mismo.

Tauro

Las personas que rige este signo nacieron para amar y ser amados, precisamente su miedo está relacionar al amor: no pueden concebir la idea de vivir sin que alguien los ame. Les temen a las mentiras y lo peor que pueden sufrir es una decepción, así que si los engañas no esperes que te perdonen, nunca lo harán.

Géminis

Son los más hiperactivos y curiosos del zodiaco, aunque poseen muchas inseguridades y miedos, lo que más le aterra es un estilo de vida aburrido y monótono. Al ser seres muy sociales, sienten un profundo miedo al rechazo.

Cáncer

La idea de quedarse en soledad o ser abandonados es el mayor miedo de Cáncer. Es curioso que este signo propicia su miedo ya que suelen aislarse por cuenta propia cuando se sienten vulnerables. Asimismo, el futuro y la incertidumbre les aterra.

Leo

Es un signo a quien le gusta ser lucidor y mostrar su brillo, ser el centro de atención, por tanto, lo que más le aterra es pasar desapercibido o ser ignorado. Su mayor ambición es el éxito, el triunfo y la idea de no conseguirlo, le aterra.

Virgo

No gozar de buena salud es lo que más les atemoriza a los que rige el signo de Virgo. Sus hábitos de limpieza son vistos en ocasiones como exagerados y es que la poca higiene y la suciedad les provoca ansiedad.

Libra

Los Libra son dominados por sus inseguridades, por lo que no quedar bien con todo el mundo es un sentimiento que no los deja dormir tranquilos. Otro de sus grandes miedos es la soledad, además les aterra no tomar la decisión correcta.

Escorpión

Lo que más le aterra a Escorpión es la traición. En caso de que alguien llegue a defraudar su confianza no pararán hasta vengarse y saciar su sed. Son personas que buscan controlar todas las situaciones y lo que no esté en sus manos manipular les ocasiona miedo.

Sagitario

La libertad es bien apreciada por este signo, son los más aventureros del zodiaco y siempre se mantienen en movimiento. Todo lo contrario les ocasiona terror; el encierro, la monotonía y el aburrimiento son aspectos que no podrá concebir su mente intranquila.

Capricornio

Están hechos para trabajar, son amantes del esfuerzo, la dedicación y la entrega profesional. Su mayor miedo es el desempleo y no conseguir las metas laborales porque saben que dejan cuerpo y alma cada día para alcanzar sus objetivos.

Acuario

Extrovertidos, divertidos, originales y creativos, así son porque desean ser aceptados y el rechazo sería lo peor que pueden recibir. En muchas ocasiones se sienten incomprendidos y les atemoriza la idea de quedarse solos.

Piscis

Habitan en el país de la fantasía y los estresa enfrentarse a la realidad. El mayor miedo que esconden los Piscis es bajar de esa nube para vivir en donde todos estamos, así que detestan ser criticados.

