Dolly Parton agrega más de 90 canciones a las plataformas de streaming

Mientras que una gran cantidad de músicos están haciendo streamings de conciertos desde casa o transmitiendo conciertos antiguos de manera gratuita, la leyenda del country, Dolly Parton, decidió deleitar a sus fanáticos subiendo más de 90 canciones a las principales plataformas de streaming musical este fin de semana.

La intérprete de 74 años de edad dio a conocer la noticia mediante twitter y declaró que espera que la adición de estos temas a las plataformas musicales traiga un poco de luz a la vida de sus fans en estos tiempos difíciles.

Surprise! 93 of your favorite classics are finally available again online! I hope these songs bring some light into your life during these hard times ❤️ Listen now wherever you stream music! https://t.co/9vhYQb6Hd7 pic.twitter.com/q26tOmbAoj

— Dolly Parton (@DollyParton) April 10, 2020