El peleador Daniel Cormier quiere “noquear” a Dana White y le gustaría ser presidente de UFC

El peleador estadounidense aseguró que sería un sueño trabajar para la compañía de MMA

La estrella y ex campeón mundial de UFC, Daniel Cormier, aseguró que cuando su carrera como profesional termine, le gustaría ser el próximo presidente de la compañía. Por ahora, el peleador mencionó que Dana White está haciéndolo increíble y no hay nadie mejor para el puesto.

“Si alguna vez tienes una oportunidad o alguien tiene la oportunidad de hacer un trabajo como ese, sería una locura. Pero Dana White va a estar aquí por mucho tiempo. Él es el hombre”, explicó el ex monarca simultáneo de peso semipesado y pesado de UFC al portal MMA Fighting.

“Me encantaría cualquier trabajo en UFC. Creo que desde que vine de Strikeforce, he hecho buenas relaciones con la gente de la compañía. He empezado a aprender y lo que más me gusta es la cantidad de tiempo, energía y esfuerzo que le dedican a ayudar a los jóvenes”, agregó.

Por ahora, Cormier está en un receso, ya que se especuló sobre su retiro, luego de que cayó a manos de Stipe Miocic y perdió el cetro en 2019 en duelo de revancha; sin embargo, el ex monarca ha dicho que posiblemente se realice la trilogía con el actual campeón.