El proyecto Buy Nothing para compartir que une a comunidades en cuarentena

La unidad de los estadounidenses se hace presenta hasta las puertas de los hogares

En La Opinion hemos hablado, entre otras opciones, de los jardines de la victoria como una forma de poder mantenerte en la cuarentena con opciones de alimento. Pero cuando no eres experto o no tienes los elementos necesarios, es indispensable surtirte de productos, aunque ir al supermercado signifique un riesgo constante debido a la actual pandemia de coronavirus. Ante estas circunstancias sale a relucir un proyecto esperanzador y humano: Buy Nothing.

Buy Nothing se puede encontrar en Facebook y es un grupo de regalos que Architectural Digest señala como hiperlocales que cuenta con varias comunidades de Estados Unidos unidas por esta red.

Desde antes de la pandemia, esta iniciativa ya estaba en funcionamiento, entregando ciertos productos cara a cara; ahora tienen que dejarlo en las puertas de las casas, sin poder verse o tener contacto para evitar un posible contagio. Aunque esto no merma el objetivo de este espacio que, al contrario, cada vez suma más seguidores y se percibe más la cordialidad de las personas para compartir con lo que cuentan.

Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan estar en contacto y comunicación para agradecerse o seguirse ayudando, ya que de inmediato pueden dejar sus mensajes en el grupo.

Según Architectural Digest, Buy Nothing hace eco de los valores de la regla de oro: no hay condiciones vinculadas a ninguno de los regalos. Eso quiere decir que no es necesario dar un solo regalo para recibirlo, aunque es cierto que muchas personas que se unen a la comunidad intentan aportar su granito de arena de alguna manera o en forma de agradecimiento.

Entre los regalos que se encuentran y han sido solicitados en estos días se encuentran: cubos de fruta, préstamos de casas inflables para los niños o incluso el servicio de limpieza de la cocina o cualquier espacio de la casa de un vecino discapacitado. También han buscado iniciativas para unir sus recursos para hacer máscaras para los hospitales locales.

Hay comunidades Buy Nothing en diferentes localidades de Arizona, California, Pensilvania, entre otros estados.

También puedes encontrar próximamente el libro The Buy Nothing, Get Everything Plan: descubre la alegría de gastar menos, compartir más y vivir generosamente de lo cofundadores de este nuevo estilo de vida, Liesl Clark y Rebecca Rockefeller, a lanzarse el próximo 14 de abril.

-También te puede interesar: