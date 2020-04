¿Se aproxima la gran batalla? Tyson Fury desafió a Anthony Joshua a un entrenamiento desde casa

En los clásicos entrenamientos que realiza Tyson Fury desde casa con su esposa, para motivar a las personas y que su ánimo no caiga durante la cuarentena que se vive por el coronavirus, el inglés tuvo la idea de retar a Anthony Joshua a una rutina de ejercicios a distancia.

“Creo que necesitamos conseguir algunas apariciones de celebridades en los entrenamientos del “Rey Gitano”. Entrenamientos de parejas de famosos desafiados por el “Rey Gitano”. Voy a echar un vistazo a mi directorio telefónico en un minuto, y veré a quién puedo encontrar”, comentó el campeón mundial pesado el CMB en un video a través de sus redes sociales.

“Tengo algunos favoritos a los que me gustaría tener, y voy a ver si puedo conseguirlos.Todo es por una buena razón para mantener saludable al público. Me pregunto si AJ y su señora vendrían y se entrenarían con el “Rey” y la “Reina Gitanos””, agregó Fury.

