V60 ThinQ: la apuesta de LG por un teléfono de doble pantalla

La marca LG presentó en Japón su nueva apuesta: el V60 ThinQ, un teléfono interesante con doble pantalla ya varias cualidades que hacen que la gente se fije en él.

El LG V60 ThinQ no es el primer teléfono con tecnología 5G de la compañía, ni el primero en presentar una doble pantalla, aunque no es un teléfono plegable como tal, este accesorio es sumamente llamativo; la pantalla dual es muy útil cuando se realizan múltiples tareas y juegos.

El LG V60 ThinQ es un smartphone convencional con una sola pantalla P-OLED de 6,8 pulgadas y 2.460 x 1080 píxeles. Mide 169,3 x 77,6 x 8,9 mm y pesa 214 gramos. La cuestión es que el dispositivo viene con una especie de funda que le añade una segunda pantalla con la misma resolución.

El teléfono también cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB de RAM y Android 10, que lo hacen bastante competitivo.

Tiene un valor de al menos $800 dólares.

LG V60 ThinQ with Dual Screen launches in Canada on April 9https://t.co/R0hRIlWBvU pic.twitter.com/dSFrcSvcUg

— MobileSyrup (@MobileSyrup) April 7, 2020