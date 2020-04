Cómo protegerte del coronavirus

La mayoría de los estados han emitido órdenes para que todos los que no sean trabajadores esenciales se queden en sus hogares, excepto en algunos casos, como para comprar alimentos o buscar la atención médica necesaria. Cuando las personas salen, las autoridades de salud aconsejan mantenerse alejados de los demás o el distanciamiento social. El objetivo es frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Junto con el distanciamiento social, los pasos que tomarías para protegerte de los resfriados y la gripe también ayudarán a reducir el riesgo de contraer la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19), según el doctor Jesse Goodman, profesor de medicina y enfermedades infecciosas de la Universidad de Georgetown.

A continuación, algunos de los pasos más importantes para mantenerte a salvo.

Quédate en casa

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Casa Blanca recomiendan quedarse en casa tanto como sea posible. En todo el país, las ciudades y los estados están implementando medidas de distanciamiento social mediante el cierre de restaurantes y otros negocios, exigiendo el teletrabajo (trabajar en casa) cuando sea posible y el traslado de las escuelas a planes de aprendizaje a distancia. Sigue las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales de salud.

La idea detrás del distanciamiento social es reducir las posibilidades de que el virus se propague. Según los CDC, los virus respiratorios se transmiten con mayor frecuencia entre personas que están a menos de 6 pies de distancia, así que tómalo en cuenta cuando necesites salir para comprar suministros o hacer ejercicio por tu cuenta.

Esto es especialmente importante para las personas con alto riesgo de enfermedades graves debido a COVID-19, incluyendo las personas mayores de 60 años y cualquier persona con una condición médica crónica como diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares.

Si estás enfermo, debes evitar salir incluso para hacer compras, de acuerdo con las indicaciones de la Casa Blanca. Sal de tu casa solo si necesitas atención médica. (Es una buena idea tener provisiones a mano por un par de semanas en caso de que te enfermes y debas permanecer en cuarentena).

Y en general, “debes tratar de evitar a las personas que tosen, estornudan o pueden estar enfermas”, dice Goodman. Si bien la evidencia muestra que las personas pueden transmitir el coronavirus antes de mostrar síntomas, algo como la tos puede dispersar el virus más lejos en el aire. (Si tienes que toser o estornudar, asegúrate de usar un pañuelo desechable o toser en el hueco del codo, y lavarte las manos inmediatamente después).

En serio, lávate las manos

Hay una buena razón por la que la advertencia de lavarse las manos se repite con tanta frecuencia. Lavarte las manos es fundamental para detener la propagación de los virus respiratorios y es una de varias medidas que los CDC recomiendan para reducir el riesgo de COVID-19, la gripe y otras enfermedades.

¿Cuándo debes lavarte las manos? Como mínimo, hazlo después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar, según los CDC.

También es importante usar la técnica adecuada. Eso significa no solo enjuagarte las manos durante unos segundos, dice Goodman. Usa jabón y frota las manos durante al menos 20 segundos.

En casa, es una buena idea limpiar regularmente las superficies que se tocan con frecuencia, como los pomos de las puertas, manijas y mostradores.

Mantén un desinfectante a la mano

Si te encuentras en una situación en la que necesitas lavarte las manos pero no puedes llegar a un lavabo, como después de cargar gasolina o tocar una puerta para salir del edificio de apartamentos, un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol es tu siguiente mejor opción.

Con la gripe todavía circulando ampliamente en muchos estados, tiene sentido limpiarte las manos después de estar en espacios concurridos o después de tocar superficies en áreas públicas, dice Goodman. Y “el desinfectante para manos es una forma útil y portátil de satisfacer esa necesidad”.

Además de lavarte o limpiarte las manos, trata de evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca.

“A veces puedes contraer gérmenes arbitrariamente entre una limpieza de manos y otra, por lo que es importante tratar de mantener las manos lejos de la cara y los ojos”, dice Connie Steed, presidenta de la Asociación de Profesionales en el Control de Infecciones y Epidemiología (APIC). Así es como los virus pueden pasar de las manos a tu sistema y enfermarte.

Usa una cubierta facial

Además de practicar el distanciamiento social y lavarte las manos con frecuencia, los CDC ahora recomiendan que casi todos usen un protector de tela para cubrirse la cara cuando estén en público. (Las máscarillas médicas deben reservarse generalmente para los trabajadores de la salud, que las necesitan desesperadamente cuando atienden a pacientes altamente infecciosos a corta distancia).

Si bien los recubrimientos faciales hechos a mano no son muy eficaces para proteger al usuario, pueden ayudar a proteger a los demás. Esto es importante porque la creciente evidencia demuestra que las personas pueden propagar el virus incluso antes de sentirse enfermas. La transmisión asintomática podría reducirse si más personas se cubrieran la boca y la nariz cuando están en público.

Los que están enfermos o cuidan a personas que tienen COVID-19 deben usar máscarillas médicas si están disponibles y otras cubiertas faciales si no lo están.

Las autoridades de salud han enfatizado que el uso de una máscarilla no es un sustituto para quedarse en casa tanto como sea posible y practicar el distanciamiento social. (Lee nuestro artículo para obtener más información sobre las máscarillas).

