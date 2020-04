El OnePlus 8 con tecnología 5G llega a EEUU con T‑Mobile

El fabricante OnePlus quiere demostrar que está para pelear por los mejores puestos de los desarrolladores de teléfonos móviles y lanzó el OnePlus 8 5G que llega a Estado Unidos con T‑Mobile.

El nuevo teléfono inteligente aprovecha la red 5G de 600 MHz de T-Mobile, la primera y única red 5G en EEUU que cubre más de un millón de millas cuadradas y llega a más de 200 millones de personas en más de 5,000 ciudades.

The #OnePlus8 combines an incredible display, powerful hardware, and burdenless software for a smooth user experience.

With a never-before-seen 120 Hz QHD+ AMOLED Display, the #OnePlus8Pro sets a new standard for what a flagship can be.

