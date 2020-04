Fichajes en tiempos de crisis: El Real Madrid observa a tres posibles refuerzos de bajo costo

Aunque el Real Madrid no quita el dedo del renglón para fichar a estrellas como Paul Pogba, Kylian Mbappé o Erling Haaland, en el interior de la institución reconocen que no será tan sencillo hacer compras, debido a la crisis financiera en la que los dejará hundidos la pandemia del coronavirus. Por ello, el DT Zinedine Zidane tiene en la mira a tres jugadores que son promesas del fútbol mundial y que serían mucho más económicas que las figuras antes mencionadas.

Según reportes del Diario Gol, los tres elegidos son compatriotas suyos y todos brillan con la selección en categorías inferiores.

Rayan Cherki es el primero de ellos, apenas cuenta con 16 años, pero ya ha jugado en primera división con el Olympique de Lyon, club al que llegó en enero pasado y con el que ha disputado 6 encuentros. Es delantero y está valuado en $19.8 millones de dólares.

El segundo es Eduardo Camavinga, mediocampista titular del Rennes, quien se dice que es el sucesor de Casemiro. Tiene una gran técnica, cuenta con 17 años y ha marcado un gol y enviado dos asistencias en la Ligue 1. Pese a su corta edad de 17 años, tiene un valor estimado de $41 millones de dólares.

El tercer futbolista en cuestión es Dayot Upamecano, quien se dice que podría cubrir perfectamente el hueco que dejará Sergio Ramos cuando concluya su contrato en el 2021. El francés cuenta con 21 años de edad y juega para el RB Leipzig, donde suma 29 partidos esta temporada en todas las competencias. En su palmarés ya aparece la Eurocopa Sub-17 con Francia en el 2015. Su valor estimado es de $44 millones de dólares.

🔴 Upamecano em leilão

O Real Madrid terá que lutar contra muitos dos grandes clubes da Europa pela contratação do zagueiro francês, Dayot Upamecano. Barcelona, Liverpool, Bayern, City e o United são algumas das equipes que têm interesse no zagueiro do Leipzig. pic.twitter.com/7Pm7V4hL6p

— Central Real Madrid de notícias (@RMadrid_NewsBr) April 14, 2020