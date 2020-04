Jersey 4 Jersey el concierto con Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi y más, que ayudará a New Jersey

Al igual que New York, New Jersey ha sido duramente afectada por la pandemia del coronavirus. Debido a esto, el recién fundado New Jersey Pandemic Relief Fund, ha organizado el streaming Jersey 4 Jersey, un evento encabezado por dos de los más grandes músicos que ha dado New Jersey: Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi, con el fin de recaudar fondos para ayudar en el combate al COVID-19.

Además de ‘The Boss’ y Bon Jovi, el evento contará con la presencia musical de SZA, Halsey, Charlie Puth y Tony Bennett. Así como Jon Stewart, Chelsea Handler, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Kelly Ripa y Saquon Barkley, corredor de los New York Giants.

Bruce Springsteen announced that he is teaming up with other New Jersey native celebrities for a #JerseyForJersey event that will raise money for the NJ pandemic relief fund. Tune in April 22nd on @ABCNetwork! pic.twitter.com/kgOKiqL15y

— Good Morning America (@GMA) April 14, 2020