Kaká será papá con su nueva esposa y lo anuncia en redes sociales 

texto que escrevi ontem a noite pro meu limão mas achei importante compartilhar, sei lá 😂🍋 (to uma bela de uma grávida emotiva kkkk rindo e chorando) que vc saiba amar a natureza e a simplicidade de seus atributos, que vc respeite todos os seres e nunca se sinta superior a nenhum deles, que vc saiba amar em sinceridade e não por interesse, necessidade, medo ou aparência. que as suas relações sejam fundamentadas em humildade e compaixão e que fazer o bem seja algo que faça o seu coração bater mais forte e que vc sempre faça olhando para Deus, pelo prazer imenso em fazer, não buscando aplausos ou reconhecimento. que a sua essência venha da terra! terra que vc vai pisar descalço! que vc aprenda com a natureza que o menor sempre contribui para o maior, que o maior sempre vai depender do menor e que para Deus o menor já é o maior. que vc aprenda com as árvores, com as flores e com os cactos que tem espinhos por fora, mas armazenam água em seu interior, que vc faça dessas coisas uma lição e não julgue os seus colegas pela aparência deles. que vc aprenda a semear e saiba lidar com a colheita. que vc ame tanto a natureza a ponto de perceber que ela faz parte da essência pura do primeiro ser humano! que vc sinta a presença de Deus no calor do sol, no frio do anoitecer, que vc saiba reconhecer que até os pássaros glorificam a Deus e que toda a natureza clama em manifesto, em tornados e furacões pela ferida causada por esse mundo. que seu corpinho seja nutrido e que vc se alegre com cada alimento por saber exatamente de onde cada ingrediente veio. que vc reconheça os pequenos milagres, que use roupas bonitas, mas que saiba que elas são a parte menos importante de vc, que vc tenha autenticidade, criatividade e goste do que é incomum, diferente e que experimente da liberdade de poder se expressar… pra que quando se vestir por respeito a uma ocasião, vc continue se sentindo bem, pq não vai correr o risco de deixar de ser vc, a sua veste nunca irá te influenciar! e as pessoas vão enxergar isso, elas vão olhar pra vc e vão se sentir à vontade! vc será ponte e não barreira, refúgio e não perdição! (continua nos comentários)