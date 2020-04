“La Selección Mexicana es el único objetivo que me queda”: Antonio Mohamed quiere dirigir al Tri

El 'Turco' cree que es lo único que le falta en el futbol mexicano

El técnico de Monterrey, Antonio Mohamed, le tiene un gran cariño a México, país en donde tuvo su mejor etapa como futbolista y en su faceta de técnico también ha probado las mieles del éxito siendo campeón de Liga MX con los Rayados, América y Tijuana,

En entrevista para Fox Sports, el ‘Turco’ habló de sus logros y comentó que le gustaría dirigir algún día a la Selección Mexicana.

“Soy un agradecido de este país, aquí hice todo lo que me propuse y veremos si el día de mañana el destino me depara dirigir a la Selección en algún momento, ese es el único objetivo que me queda por cumplir en este país maravilloso”, apuntó el entrenador.

Asimismo, Mohamed se dijo agradecido con la nación tricolor por todo lo que le ha dado en lo profesional, pero también en lo personal y ya se siente mexicano.

“A México le debo todo, mis tres hijos son mexicanos, tengo respeto, admiración y amor por este país. Hice toda la vida acá, entonces me siento muy mexicano en todo”, comentó el argentino.

Antonio Mohamed llegó a tierras mexicanas cuando solo tenía solo 23 años para jugar para el extinto Toros Neza.