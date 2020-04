Un millonario de Miami dona 10 mil mascarillas para la policía

Un bonito gesto para evitar que más oficiales perdieran la vida

Más de una veintena de departamentos de policía del sur de la Florida recibieron una donación de mascarillas protectoras gracias a la generosidad de un millonario.

Los oficiales fueron a recoger algunas de esas mascarillas en la oficina de la Asociación Hispana de Oficiales de Policía en la ciudad de Doral, al oeste de Miami.

“Mientras la gente está en casa y debería estar en casa, estamos en la calle y necesitamos protegernos”, dijo Joe Sánchez, de la Patrulla de Carreteras de Florida, que recibió una caja de 250 mascarillas para compartir con sus compañeros. “Hemos visto oficiales que ya han perdido la vida”.

María Elvira Salazar, una periodista de mucho tiempo que se postuló para el Congreso, dijo que una amigo suyo, propietario de Pro Insurance Consultants, se puso en contacto con ella para hacer la donación.

“Un muy buen amigo mío me llamó y me dijo: ‘Quiero donar 10 mil máscaras y mascarillas. ¿Qué crees que debería hacer?’ Y pensé, bueno, debes darlo a los miembros de emergencia. Me siento muy bien, es muy gratificante saber que podríamos estar salvando vidas”, apostilló.

Son máscaras KN95, que la FDA ha aprobado como alternativa a las máscaras N95, un producto escaso durante la pandemia del coronavirus.

Las agencias policiales de la Universidad de Miami, la Universidad Internacional de Florida y en Opa-Locka, fueron algunas de las beneficiadas.

“Aunque nuestra universidad está cerrada, todavía estamos operando las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos ayudando en las instalaciones de prueba al lado del Parque Tamiami, y estamos constantemente en contacto con estudiantes que no han podido volar debido a la restricción de viaje”.