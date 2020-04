Vivir juntos y separados, la nueva tendencia de las parejas

A medida que crezca la conciencia de este tipo de relaciones, más personas elegirán estar en ellas

¿Conoces alguna pareja de esposos que sigan casados pero que vivan separados por circunstancias esenciales, como el trabajo? No es una situación extraña, pues cada vez hay más casos de relaciones que deciden vivir separados pero juntos, y es algo a lo que los sociólogos llaman relaciones LAT (Living Apart Together).

Esta es una nueva tendencia entre las parejas que después de un tiempo se dan cuenta que necesitan su espacio personal o su realización profesional para ser felices. Esto sin tener que renunciar a su relación.

Expertos mencionan que las relaciones LAT están en aumento entre los millenanials gracias a la mayor independencia de las mujeres, la rápida globalización del mercado laboral y la normalización de otros tipos de estilos de relación “no tradicionales”, como el poliamor.

“Las personas más jóvenes se están dando cuenta de que no tienen que hacer lo que sentimos que teníamos que hacer: casarnos, tener hijos y vivir juntos.

“Ahora, en particular, las mujeres son muy conscientes de su capacidad de asegurarse financieramente. Se están centrando en la educación y la carrera”, dijo Annie Cox, creadora de la aplicación de citas LAT llamada Apartner, al sitio Médium

Debido al auge de las redes sociales y la naturaleza cada vez más global del mercado laboral, las parejas pueden descubrir que sus carreras les llevan a mudarse a otras ciudades del país o incluso a otras naciones.

Y es que para estas relaciones LAT puede haber un montón de motivos para seguir juntos pero separados. Están empezando a comprender que no hay una forma” correcta “e” incorrecta “de tener una relación”. Incluso algunos que son padres encuentran que las relaciones LAT tienen más sentido no solo para ellos sino para sus hijos.

Muchas parejas en una relación LAT ni siquiera saben que están en una relación con el término LAT, porque es relativamente nuevo el concepto, pero a medida que crezca la conciencia de este tipo de relaciones, más personas elegirán estar en ellas.