¿Aburrido en cuarentena? Podrás revivir el histórico triunfo del Tri ante Alemania en Rusia 2018

Desde que comenzó la etapa de confinamiento a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, la FIFA se dio a la tarea de transmitir partidos históricos de los Mundiales en su canal de YouTube; hecho que han repetido semana con semana.

Esta ocasión, el Tri será protagonista nuevamente, pues tal como ocurrió hace unos días con el juego ante Holanda, volvieron a ganar en la votación a nivel mundial en la cuenta oficial de Twitter de la Copa Mundial de FIFA, y se transmitirá otro histórico encuentro de la Selección Mexicana.

Se trata del México vs Alemania del Mundial de Rusia 2018, que literalmente aplastó en votos al otro juego propuesto por la FIFA, que fue la inauguración de dicho torneo entre Rusia y Arabia Saudita. El encuentro entre aztecas y teutones alcanzó el 86% de la preferencia del público con más de 77 mil, de los 89 mil votos que hubo en la página, teniendo una diferencia abrumadora.

— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) April 13, 2020