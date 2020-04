Científicos prestigiosos tienen malas noticias sobre tests “cruciales”

La Casa Blanca considera estas pruebas fundamentales para evaluar cuándo y cómo enviar a la gente de vuelta al trabajo

Los expertos de la Casa Blanca han expresado en varias ocasiones su esperanza en las pruebas de anticuerpos en personas que han estado infectadas de COVID-19, un indicador de que dichas personas han superado la enfermedad y ahora son inmunes al coronavirus. Sin embargo, algunos de los mejores científicos del país no han dado buenas noticias sobre estos tests.

Deborah Birx, la coordinadora de la respuesta sanitaria de la Casa Blanca al coronavirus, ha considerado “cruciales” las pruebas anticuerpos. También el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, se ha referido a ellas en términos parecidos ya que él piensa que será importante para determinar “cuando volverá la gente a sus puestos de trabajo”.

“La prueba de anticuerpos dice si una persona estaba infectada y, si ahora se siente bien, probablemente se ha recuperado“, explicó el doctor Fauci. “Al mirar hacia adelante, al llegar al punto de al menos considerar abrir el país -por así decirlo-; es muy importante apreciar y comprender cuánto ha penetrado ese virus en la sociedad”, añadió el experto, según CNN.

La Administración Trump y el propio presidente han insistido en que los test anticuerpos se estaban desarrollando. El mandatario aseguró el 5 de abril que “hemos hecho un progreso fantástico”. Apenas cinco días después, el vicepresidente Joe Biden afirmó que “muy pronto tendremos el test de anticuerpos que los estadounidenses podrán tomarse para determinar si alguna vez tuvieron coronavirus”.

Sin embargo, CNN apunta que los miembros del Comité Permanente de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Amenazas de Salud del Siglo XXI de la Academia Nacional de Ciencias dijeron habían dicho el pasado 6 de abril a los miembros de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca que actualmente en Estados Unidos hay problemas con la disponibilidad y fiabilidad de las pruebas. Por tanto, el desarrollo sigue en proceso.

Por un lado, las empresas pueden ahora vender tests anticuerpo sin validación previa que demuestre que realmente funcionan. Esto implica que hay pruebas de baja calidad inundando el mercado, tal y como dijo el director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Laboratorios de Salud Pública, Scott Becker. Dichos tests podrían decir a la gente que tienen anticuerpos a la pandemia cuando no es verdad. Según la Academia Nacional de Ciencias, las pruebas anticuerpos “deben considerarse sospechosas hasta que se realicen controles rigurosos”.

Por otro lado, aunque ya hay algunos tests que pueden ser buenos, no se pueden conseguir con facilidad en todo el país. Y, por último, tener anticuerpos a la enfermedad COVID-19 no implica necesariamente ser inmune a ella. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apuntado que no todos los pacientes recuperados quedan inmunes a COVID-19.