Comienza la vista anticipada de Peacock, la nueva plataforma de streaming de NBC

Los clientes de Xfinity X1 y Flex serán los primeros en tenerla

Este miércoles 15 de abril ha llegado al mercado Peacock, la nueva plataforma de streaming de NBC con 15.000 horas de las películas, series y late night shows más influyentes de los últimos años.

A partir del miércoles, Comcast lanzará un anticipo gratuito de la programación premium de Peacock para los clientes de Xfinity X1 y Flex en todo Estados Unidos. Ellos son los primeros que podrán conocer la nueva plataforma de streaming, la cual estará disponible al público general el próximo 15 de julio con un nivel gratuito que incluirá 7.500 horas de contenido accesible mediante dispositivos móviles e internet.

Peacock Premium tendrá un costo de 4.99 dólares al mes con un máximo de cinco minutos de anuncios por cada hora de contenido. Si quieres adquirir una versión sin comerciales, el costo será de 9.99 dólares mensuales.

Matt Strauss, Presidente de Peacock y de Empresas Digitales de NBCUniversal, habló sobre el lanzamiento de esta nueva plataforma y su impacto en la situación actual: “Ahora más que nunca se necesita un servicio gratuito de streaming de calidad que pueda ofrecer a los espectadores tanto la información que necesitan para estar al día como el entretenimiento que buscan para escapar el momento. Con Peacock, entregaremos muchas de las mejores películas y programas de televisión de nuestro tiempo, así como noticias oportunas y programación de actualidad, y haremos nuestra parte para reunir a la gente mediante el poder del entretenimiento”.

Para acceder a Peacock, basta con que los usuarios de Xfinity Flex digan “Peacock” al control remoto por voz y serán trasladados a todo el contenido de la plataforma. También podrán acceder a él en la sección “New This Week”, “Free For Me”. o “Trending Now On Peacock”. Por otro lado, los usuarios de X1 podrán explorar la programación de Peacock integrada en la guía de X1.