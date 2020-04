Comisionado de Ligas Mayores se reduce el sueldo para mantener salarios de los empleados

El comisionado de las Ligas Mayores, Rob Manfred, así como los empleados de alto nivel en la organización, llegaron a un acuerdo para reducir su sueldo en un 35% con el objetivo de salvar los puestos de trabajo de los demás empleados de la oficina del circuito, al menos hasta el mes de mayo, garantizando todas las plazas, ante la suspensión indefinida de actividades en el béisbol profesional por la pandemia de coronavirus.

En un memorándum enviado al personal de las Mayores, obtenido por Jeff Passan, de ESPN, Manfred anunció la medida en un intento por contrarrestar el paro indefinido de actividades en la MLB.

Manfred said in the memo that MLB would continue making scheduled financial distributions to all 30 teams in April and May — money that "will assist the Clubs in paying the salary advances that are being made to players," which will total $170 million over the next two months.

