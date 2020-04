Pide Donald Trump recuperar el deporte: “Estoy cansado de ver partidos de béisbol de hace 14 años”

El presidente Donald Trump anunció este martes la integración de un comité asesor en el que se incluyen dirigentes deportivos y dueños de equipos de las principales ligas profesionales en los Estados Unidos, con el objetivo de salir de la crisis económica derivada del coronavirus.

“Tenemos que recuperar nuestros deportes”, dijo Trump. “Estoy cansado de ver partidos de béisbol de hace 14 años. Pero en realidad no he tenido mucho tiempo para verlos, diría que tal vez veo a un bateador y luego vuelvo al trabajo”, agregó el mandatario estadounidense en su conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

"We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old."pic.twitter.com/SB7pnNBZzF

— MLB Memes (@MLBMeme) April 15, 2020