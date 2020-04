¡Necesita que le den una paliza! Pitcher de los Mets reta a piloto de NASCAR a combate en el octágono por usar expresión racista

Marcus Stroman manifestó su indignación contra Kyle Larson y lo invitó a medirse en una pelea de UFC

El pitcher de los Mets de Nueva York, Marcus Stroman retó a un combate de artes marciales mixtas al piloto de la serie NASCAR, Kyle Larson, luego de que se diera a conocer que el conductor fuera suspendido indefinidamente de la categoría por haber usado una expresión racista.

“No se le debería permitir volver a correr en NASCAR”, escribió Stroman en su cuenta de Twitter. “Pelearé con este hombre en una pelea de caridad de la UFC. Necesita que le den una paliza. ¡Me encantaría oírle decir esa palabra en el octógono!”, arremetió el lanzador de los metropolitanos.

He should never be allowed to race again in @NASCAR. Said that derogatory word so nonchalantly. Your apology doesn’t matter. Post-career…I’ll fight this man in a @ufc event for charity. He needs his ass beat. Would love to hear him say that word in the octagon! https://t.co/lZ4Hg1fxsw — Marcus Stroman (@STR0) April 14, 2020

El pasado domingo, durante una carrera virtual de la máxima categoría de autos stock, la cual se estaba transmitiendo en directo, Larson tenía dificultades para establecer comunicación con con su interlocutor y preguntó “¿No me oyes? Hey nigger” (expresión despectiva usada por lo regular para dirigirse a personas de color), sin saber que se había escuchado.

Larson corría con el auto número 42, el mismo usado por el expelotero afroamericano Jackie Robinson, quien rompió la barrera del color en las Ligas Mayores y que justo este miércoles se conmemora 73º aniversario de dicho acontecimiento. “Y estaba conduciendo el coche 42. La ironía. Jackie Robinson se avergonzaría”, increpó el pitcher de los Mets.

It’s a shame that your child has to grow up with a racist father. The apple never falls far from the tree. Thank you for continuing to support and allow racism to be present in society. True role model you are! — Marcus Stroman (@STR0) April 14, 2020

Después del incidente, Larson publicó un video disculpándose por la desafortunada expresión. “Cometí un error y dije la palabra que nunca debería decirse. No hay excusa para eso. No me criaron de esa manera. Es algo horrible. Siento mucha pena por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana. Entiendo que el daño es probablemente irreparable y lo reconozco. Pero solo quiero dejarle saber a todos cuánto lo siento”, compartió el piloto el lunes.

Statement regarding Kyle Larson: pic.twitter.com/5Q06Dhst8V — Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) April 14, 2020

Sin embargo este martes, se dio a conocer que sus patrocinadores dejaban de apoyar al piloto, situación que comprometía su continuidad en la categoría y que desembocó en la separación laboral con el equipo Ganassi Racing, por lo que su futuro como piloto de carreras ahora es incierto.

