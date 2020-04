Los Yankees están de luto, muere su copropietario Hank Steinbrenner

El copropietario de los Yankees de Nueva York, Henry G. “Hank” Steinbrenner, falleció este martes a los 63 años de edad en su casa de Clearwater, Florida, derivado de las complicaciones por una larga enfermedad hepática.

Hank Steinbrenner, hijo mayor del polémico George Steinbrenner, entre 2007 y 2008 se convirtió en la cara de la franquicia neoyorquina en la última etapa de la vida de su padre, quien de a poco se alejaba de los reflectores; sin embargo, poco tiempo después, su hermano Hal, 11 años menor, se puso a cargo de los ‘Bombarderos del Bronx’ ante el desinterés del propio Hank.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS

— New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020