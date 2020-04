David Ortiz regala cuatro boletos de por vida en Fenway Park a trabajadores de la salud

En medio de la crisis por el coronavirus que está sacudiendo a los Estados Unidos y en particular a la Costa Este del país, el expelotero de los Red Sox de Boston, David Ortiz, en coordinación con el actor John Krasinksi, realizó una visita inusual al Centro Médico Beth Israel, con la presencia del dominicano fue virtual.

Como parte del programa de Karisnski “Algunas Buenas Noticias”, en YouTube, ‘Big Papi’ apareció en el monitor del personal de salud como una grata sorpresa para los trabajadores del lugar.

