Cómo ser honesto con tu hijo cuando pregunta sobre el fin de la cuarentena

Los niños no saben cómo sobrellevar el aislamiento y es deber de los padres explicarles la verdad sin ambigüedad

Son tiempos difíciles, la cuarentena es el mejor método para cuidar la salud de tu familia pero tu hijo se resiste a aceptar la realidad. “Mamá, ¿cuándo va a terminar todo esto?”, entonces se te hace un nudo en la garganta y piensas cómo responderle adecuadamente y sin lastimar sus sentimientos.

No te preocupes, no es necesario que digas mentiras porque la realidad es que ni tú lo sabes. Expertos comentan que lo importante frente a las angustias de tus hijos menores es ser honesto. Nadie sabe lo que va a pasar ni cuánto va a durar esta situación de aislamiento.

Lo que cuenta en este momento es explicarle a tu pequeño que no puedes darle una fecha exacta, pero que sigues las noticias con regularidad y en cuanto te enteres se lo harás saber. Dile información clara y apropiada a su edad basada en lo que sabes de su temperamento y nivel de desarrollo.

Evita dar detalles tristes si son niños muy pequeños, pero sirve mucho darles una explicación general sobre el papel que tiene el personal médico por salvar a los enfermos, así como los científicos y funcionarios del gobierno que a diario hacen lo debido para encontrar soluciones.

Expertos opinan sobre las palabras que deberías evitar al dar este tipo de respuestas, por ejemplo no uses “pronto”, “no sé”, o toda clase de respuesta vaga. Si los niños saben que algo sucede pero los adultos no están dispuestos a hablar al respecto, ellos tendrán miedo y preocupación por ver que los adultos no lo discuten.