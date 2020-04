Coronavirus: Artistas salvadoreños piden ayuda a Bukele ante crisis por COVID-19

Solicitan implementar programas para apoyar a su gremio

Ante la imposibilidad de realizar presentaciones en vivo por la pandemia del COVID-19, la Asociación de Grupos y Orquestas Salvadoreñas (AGOSAR) pide al Gobierno del presidente Nayib Bukele no olvidarse de las 500 familias representadas por esa entidad.

La asociación reconoce las medidas tomadas por las autoridades para detener la propagación del coronavirus en El Salvador, pero pide que se implementen programas que incentiven “la contratación exclusiva de grupos, orquestas y solistas salvadoreños en periodos específicos posteriores a la covid-19”, antes de “abrirse el mercado a artistas internacionales.

[VIDEOS] Los artistas de la Asociación de Grupos y Orquestas Salvadoreñas (AGOSAR) comparten la esperanza en medio de la pandemia. https://t.co/PXsAOUIOHq — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) April 9, 2020

“Todos los escenarios están cerrados, no hay fiestas patronales, no hay eventos sociales, no hay restaurantes abiertos, se cancelaron giras internacionales, cerraron los bares de música en vivo, discotecas y /o festivales culturales”, expresan los artistas en el documento.

AGOSAR reitera que “sin presentaciones musicales no hay ingreso económico y estamos ‘contra la pared’ en medio de una situación sin precedentes a nivel global”.