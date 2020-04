Demi Lovato habló sobre su exnovio Wilmer Valderrama

La estrella del pop conoció al actor cuando tenía 18 años y acabaron pasando seis juntos

En su momento Demi Lovato y Wilmer Valderrama formaron una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento y, cuando decidieron seguir caminos separados en 2016, lo hicieron prometiendo que su amistad sobreviviría a la ruptura.

Sin embargo, al final no ha sido así, según ha confesado la cantante ahora en una entrevista a la revista Harper’s Bazaar en la que ha confirmado que ha perdido el contacto con su exnovio, que anunció sus planes de casarse con su actual novia el pasado enero.

“Me alegro mucho por él y le deseo solo lo mejor, pero ya no formamos parte de la vida del otro, y no hemos hablado en mucho tiempo“, ha explicado Demi.

La estrella del pop conoció al actor cuando tenía 18 años y acabaron pasando seis juntos durante los que él se convirtió en su mayor apoyo durante su lucha contra las adicciones. El único inconveniente es que Demi vivió la última etapa de su adolescencia y la primera de sus veintitantos acompañada de alguien considerablemente mayor que ella y no tuvo la oportunidad de conocerse a sí misma.

“Cuando empiezas a salir con alguien siendo tan joven y acabas pasando más de un lustro juntos, al final no tienes la oportunidad de aprender por tu cuenta“, ha señalado.

Ese es el motivo de que actualmente no esté interesada en buscar de nuevo el amor: “Me parece que es lo mejor para mí porque necesito aprender a estar sola“, ha admitido.