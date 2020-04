Inmigrantes sin documentos tendrán derecho a la Angelino Debit Card

Esta tarjeta de débito puede ser de $700, $1,100 o $1,500, dependiendo los miembros de la familia y los ingresos.

El martes, a pocos minutos de que se abriera el periodo de ayuda económica por parte de la oficina del alcalde de Los Ángeles, la página web dejó de funcionar y las líneas telefónicas fueron inundadas haciendo casi imposible la entrada de las personas.

Después de unas horas, la página volvió a funcionar permitiendo a las personas solicitar la Angelino Debit Card. Esta tarjeta, anunciada el lunes por el alcalde Eric Garcetti, es específicamente para los angelinos que vivían por debajo del límite de pobreza federal antes de que empezara la crisis del coronavirus.

El estatus migratorio de las personas no es problema para solicitar la tarjeta que puede ser de $700, $1,100 o $1,500, dependiendo del tamaño de la familia y los ingresos del hogar.

Yudy Mena, de 43 años, dijo que escuchó en las noticias el anuncio el martes por la mañana y no dudó en llamar para ver si podía solicitar la ayuda.

“Mi esposo pinta casas y su patrón paro el trabajo hace como dos semanas porque la gente ya no quiere que vayan a sus casas”, dijo Mena. “Yo vendía hot-dogs y papas los fines de semana en la calle, pero tampoco he salido porque si me da miedo [el contagio]”.

La pareja que tiene un hijo menor de edad se encuentra entre los miles de inmigrantes que quedaron fuera del estimulo federal ($1,200 por persona) que ya esta siendo otorgado a las personas con un estatus legal en el país.

A nivel local, el alcalde Garcetti, mediante el Fondo Angelino en asociación con Accelerator of America y Mastercard reunieron fondos para otorgar las tarjetas de dinero en Los Ángeles, incluyendo a los indocumentados.

Los beneficiarios de estas tarjetas no deberán devolver el dinero y los inmigrantes que las soliciten no serán considerados una carga pública.

El proceso de la solicitud

El periodo para solicitar la Angelino Debit Card esta abierto hasta el jueves 16 de abril y una vez que cierre, se escogerán a cierto número de personas al azar. Estas personas tendrán que presentarse a una cita—en un centro escogido por el solicitante—para que lleven los documentos que comprueben los ingresos, dirección y número de miembros del solicitante.

Felipe Escobar, organizador de Pacoima Beautiful, una organización comunitaria del Valle de San Fernando, ayudó a Mena a llenar su solicitud ya que ella no sabe usar el internet.

Escobar dijo que ayudó a varias personas, incluyendo a Mena a solicitar la Angelino Debit Card. Él llenó la solicitud en línea mientras obtenía la información de los solicitantes por teléfono.

“Yo creo que la información más personal que les piden es su fecha de nacimiento y su dirección”, dijo Escobar. “También piden la información de ingresos y cuántas personas viven en el hogar”.

El organizador dijo que es una solicitud relativamente fácil y ahora solo queda esperar para ver si las familias pasarán al segundo paso.

Mena aseguró que de ser elegida para la segunda fase del proceso, ella ya tiene listos todos los documentos y espera poder recibir la tan necesaria ayuda para ella y su familia.

“Teníamos un poquito de ahorros, pero ya los gastamos para la renta y la comida”, dijo Mena. “Si nos aprobaran, ese dinero nos ayudaría mucho par apagar la renta y comprar más comida”.

Volver a la normalidad

Ha pasado más de un mes desde que se anunció por primera vez el brote de coronavirus que comenzó a dispersar a las personas y eventualmente causó una orden del gobernador de California Gavin Newsom para permanecer en casa.

Sin embargo, esta orden podría comenzar a levantarse poco a poco si los californianos son cuidadosos y acatan ciertas ordenes, indicó el gobernador.

“Lo normal no será hasta que hayamos encontrado inmunidad y tengamos una vacuna”, dijo Newsom durante su conferencia de prensa el martes.

Plan de seis puntos para saber cuándo y cómo modificar las órdenes de quedarse en casa durante la pandemia.

La capacidad de monitorear y proteger a las comunidades mediante pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y apoyo a aquellos que resultan positivos o son expuestos al COVID-19.

La capacidad de prevenir infecciones en personas con riesgo de COVID-19 más grave.

La capacidad de manejar las oleadas en el sistema de salud.

La capacidad de desarrollar terapias para satisfacer la demanda.

La capacidad de las empresas, las escuelas y las instalaciones de cuidado infantil para apoyar el distanciamiento físico.

La capacidad de determinar cuándo reinstituir ciertas medidas, como las órdenes de quedarse en casa, si es necesario.

Fecha límite para solicitar la tarjeta Angeleno Debit Card es el 16 de abril https://hcidla.lacity.org/

$1,000 mensuales para arrendatarios

La junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó este martes una medida que otorga 1.000 dólares por mes durante tres meses a los arrendatarios de viviendas más afectados por la pandemia del coronavirus.

La propuesta para crear el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia para todo el condado, presentada por las supervisoras Janice Hahn e Hilda Solís, fue aprobada por unanimidad y el dinero recibido no tendrá que ser reembolsado por los beneficiarios.

“La estabilidad de la vivienda es crucial para los residentes tanto durante como después de la crisis del COVID-19” dijo ayer la supervisora Solís al anunciar la aprobación del programa.

La iniciativa “puede proporcionar el apoyo que tanto se necesita para costear los hogares agobiados que están teniendo pocos o ningún ingreso como resultado de la pandemia”, agregó la supervisora.

La nueva ayuda complementa el congelamiento en el valor de las rentas y la suspensión de los desahucios, medidas aprobadas anteriormente por la Junta de Supervisores para proteger a los inquilinos que no puedan pagar el valor del arrendamiento al haber perdido sus ingresos a causa de la crisis sanitaria.

La Autoridad de Desarrollo del Condado deberá presentar en 30 días un reporte ante la Junta de Supervisores sobre la implementación del de Asistencia de Alquiler de Emergencia.

La orden de restricción para permanecer en las casas en el condado de Los Ángeles fue extendida el viernes pasado hasta el 19 de mayo y el condado informó hasta ayer de 8.430 casos registrados y 241 muertes a causa del de COVID-19. /EFE

Otras opciones

Si bien es sabido que los inmigrantes indocumentados no califican para la ayuda financiera del gobierno ni para desempleo, si hay algunas opciones que pudieran explorar.

Personas con problemas de salud o que necesiten faltar al trabajo para cuidar a un familiar, como las embarazadas, podrían calificar para el seguro estatal por discapacidad y/o la licencia familiar pagada. Y las personas en trabajos esenciales que hayan contraído el coronavirus en el empleo pueden solicitar compensación al trabajador.

Adicionalmente el distrito escolar de Los Ángeles (LAUSD) al igual que muchos otros distritos continúan brindando alimentos para los estudiantes que lo necesiten. Los padres de familia no necesitan llevar nada, solamente pasar a recoger la comida en las escuelas indicadas de acuerdo a su vecindario.

Gloria Saucedo, activista y directora de la organización pro inmigrante Centro México, dijo que la ayuda es buena pero no ha sido suficiente ya que de continuar la orden de permanecer en casa las familias necesitarán mucho más.

“Pero siempre ha pasado así que la comunidad indocumentada se queda sin los beneficios”, dijo Saucedo.

Ella indicó que que si las familias inmigrantes pudieran recibir una ayuda como lo hicieron los indocumentados afectados en el terremoto de Northridge de 1994 sería muy bueno.

“En ese tiempo los padres de familia obtuvieron ayuda económica para pagar su renta por medio de algún hijo que si tuviera el seguro social”, dijo la activista. “Esperemos que en California este gobernador nos ayude con algo similar”.