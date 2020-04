La isla de los ricos y famosos de Miami compra pruebas de coronavirus para todos los residentes y empleados

La exclusiva isla de Fisher Island es muy conocida porque ahí muchos de los grandes magnates de todo el mundo tienen su residencia. También algunos famosos tienen casa o apartamento.

Y ellos, a pesar de ser ricos y famosos, también están sufriendo los estragos del coronavirus. Pero, según se ha dado a conocer, la isla privada llegó a un acuerdo con UHealth para que las pruebas de detección del COVID-19 estén disponibles para unas 800 familias que viven allí, además de todos los empleados que se encargan del mantenimiento de las zonas públicas.

Everyone on exclusive Fisher Island, even the staff, can get tested for coronavirus https://t.co/NpJx3bEHUf

La disponibilidad de estos kits de prueba, apunta El Nuevo Herald, ha despertado la curiosidad de la comunidad ya que solo el 1 por ciento de la población del resto del estado.

De hecho, en muchos de los centros de prueba solo atienden a las personas con cita previa y que cumplan con ciertos requisitos: ser mayor de 65 años y tener síntomas de gripe, como tos seca, dolores en el pecho o fiebres altas.

Now the @MiamiHeraldOp Editorial Board weighs in. Hard.

"Unfortunately, this gives the lie to the happy-face cliche that has floated to the surface in this time of the #Coronavirus: We’re #AllInThisTogether ” https://t.co/4F7GZ3PQok

— John Morales (@JohnMoralesNBC6) April 15, 2020