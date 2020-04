Narcotraficantes trasladaban cocaína en cargamento de mascarillas, pero policía británica los detuvo

Dicen que las crisis agudizan el ingenio y así lo demuestra el traslado de 14 kilos de cocaína en una furgoneta que trasladaba mascarillas para protegerse contra COVID-19, la enfermedad que genera el nuevo coronavirus.

La policía británica informó este miércoles que encontró un cargamento de cocaína valuado en 1 millón de libras -1.2 millones de dólares- oculto en un envío de máscaras faciales de las que se usan para evitar el contagio o la propagación del coronavirus.

El vehículo que transportaba la carga ilegal era una furgoneta registrada en Polonia que fue interceptada en el túnel del Canal de la Mancha, en el lado francés.

Tal y como indicó el Ministerio del Interior británico en un comunicado, la cocaína se encontraba “escondida en una caja de máscaras que ha sido incautada por los agentes” en el Eurotúnel que une Francia con Reino Unido.

En los paquetes que llevaban las máscaras para enfrentar la pandemia de coronavirus encontraron 15 paquetes de la citada droga, que hacían un total de 14 kilos de la sustancia de alta calidad.

“Las redes criminales están tratando de explotar el brote de coronavirus para su propio beneficio, pero la Fuerza Fronteriza y la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA) están trabajando juntos para detenerlos”, indicó el Ministerio en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

£1m of cocaine that was hidden in a box of face masks was seized by experienced officers at the Channel Tunnel yesterday.

Criminal networks are trying to exploit the #coronavirus outbreak for their own benefit, but Border Force and @NCA_UK are working together to stop them. pic.twitter.com/0hBbygdfCR

— Home Office (@ukhomeoffice) April 15, 2020