“No olvidaré lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus”: Rüstü Recber

El ex arquero azulgrana estuvo en estado crítico en Turquía y se sobrepuso a la enfermedad

El ex arquero del Barcelona y de la selección turca, Rüstü Recber estuvo hospitalizado en estado crítico debido al coronavirus, ahora se sobrepuso a la enfermedad y el primer agradecimiento que hizo fue a su ex equipo:

🇹🇷🧤 El exarquero del #Barcelona y la Selección de #Turquía, #Rustu Recber, contó en primera persona lo dura que fue padecer #coronavirus y aseguró que "lo peor ya pasó".👏 pic.twitter.com/c9JsfBZXQ3 — TyC Sports (@TyCSports) April 13, 2020

”Me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad. Me transmitieron los buenos deseos del presidente y del club. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida”.

Rustu Recber: exportero del Barcelona dado de alta tras superar #coronavirushttps://t.co/DG0iXLBPlC — Diario Correo (@diariocorreo) April 14, 2020

Rüstü Reçber, de 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.