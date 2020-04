“Sería muy difícil”, alcalde de Los Ángeles adelanta que es improbable tener eventos masivos antes de 2021

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, reconoció esta tarde que luce inminente la cancelación de eventos masivos como espectáculos deportivos y conciertos en al menos en lo que resta del 2020, mientras Estados Unidos enfrenta la epidemia del coronavirus como el país con el mayor número de infectados en el mundo.

“Sería muy difícil de ver”, adelantó Garcetti en entrevista para CNN. “Es muy complicado imaginarnos esta clase de eventos en el corto plazo, así que debemos prepararnos para esto el resto del año”, agregó.

Los Angeles Mayor Eric Garcetti said it "would be very difficult to see" large gatherings like sporting events or concerts resuming in the city before 2021. https://t.co/pacLV7HUyM

— Jill Martin (@ByJillMartin) April 15, 2020