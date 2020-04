Peloteros de Ligas Mayores se ofrecen como conejillos de Indias para estudios de coronavirus

Integrantes de equipos de las Ligas Mayores participan en un estudio sobre el coronavirus que analizará a miles de personas en busca de anticuerpos que permitan ampliar la documentación científica en la materia como parte de una investigación encabezada por la Universidad de Stanford, la Universidad del Sur de California y el Laboratorio de Investigación y Pruebas de Medicina Deportiva (SMRTL), según reportó ESPN.

La recolección de los sujetos de estudio se dio de forma voluntaria entre el personal de los clubes ligamayoristas, incluidos los propios jugadores, con el objetivo de recopilar información que permita determinar la verdadera tasa de infección del COVID-19 en la población de los Estados Unidos.

Worth noting: The antibody test, which detects whether a person contracted coronavirus regardless of symptoms, is not taking away the ability to be tested for the disease from the sick or healthcare workers. This is a test typically used for research and epidemiological purposes.

— Jeff Passan (@JeffPassan) April 14, 2020