Sifonóforo, el organismo de 150 pies de largo que produce su propia luz encontrado en Australia

Parece un cable luminoso tendido de forma curiosa en el mar.

Pero en realidad se trata de un ser vivo. Más precisamente, de un sifonóforo, una colonia flotante de pequeños seres traslúcidos que llegan a extenderse por grandes longitudes.

La mayoría de sifonóforos miden unos 130 pies (40 metros) de largo.

Pero en marzo, la expedición Ningaloo Canyons, del Instituto Schmidt del Océano, encontró un ejemplar que mide 150 pies (45 metros) en los cañones marinos cercanos a la costa oeste de Australia,.

Este sifonóforo es “aparentemente el animal más largo jamás registrado”, según dijo el instituto en un comunicado reciente.

Pero ¿qué son los sifonóforos y cómo viven?

Los sifonóforos son organismos invertebrados formados por zooides o pequeños organismos individuales asexuados que cumplen tareas distintas dentro de la colonia.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020